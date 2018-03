Les voitures anciennes toujours aussi populaires

«Le patrimoine de vieilles voitures est exceptionnel au Luxembourg », lance Ed Goedert, en présentant fièrement sont Abarth Rally de 1976, à l'Autojumble, à Luxexpo The Box. L'ancien président de l'ADAL (Association des distributeurs automobile) ne se séparerait de son bijou pour rien au monde. «Et pourtant je pourrais la vendre 110 000 euros, après l'avoir acheté 50 000 il y a six ans». Illustration d'un marché particulièrement fructueux pour les investisseurs. «Les prix ont flambé au fil des années, mais un véritable amoureux des voitures de collection ne lâchera jamais son véhicule. D'abord parce qu'il est rare, ensuite car il évoque des souvenirs», poursuit-il.

«La passion pour l'automobile ancienne répond à une nostalgie, un souvenir d'enfance, une virée en vacances. C'est pour cela que les voitures des années 50 à 70 sont aussi populaires en ce moment. D'autant qu'à cette époque, l'esthétique était quasiment la seule raison d'être d'une voiture. Elle devait juste être belle », explique Laurent Lefebvre, exposant.

«Au feeling»

Selon les estimations de l'ACL, 6 500 voitures de collections seraient en circulation au Luxembourg. Et au moins autant bien cachées dans les garages. Certaines d'entre elles ont été sorties à l'occasion de l'Autojumble. De quoi ravir les visiteurs venus les admirer sous tous les angles. «J'adore les anciennes BMW et les Opel. Elles sont plutôt rares, et leur design est parfait. Les modèles d'aujourd'hui ne peuvent pas rivaliser. Trop de technologies, trop d'électronique...», pense Mike, 27 ans.

Parmi les amateurs, beaucoup de jeunes qui n' étaient même pas nés quand les voitures qu'ils admirent ont été mises en circulation: «Je peux apprécier n'importe quelle voiture ancienne, de n'importe quelle marque. Cela se fait au feeling», glisse Alex, 31 ans. «Ici vous avez une Triumph Spitfire 1500, petite et dynamique et juste à côté une Plymouth Belvedere de 1959, grande et imposante. Une même époque et deux voitures complètement différentes ! C'est ce qui est extraordinaire», conclut son ami Sebastian, 30 ans.

(Thomas Holzer/L'essentiel)