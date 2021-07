Attention au métal dans du muesli aux baies

Biogros - qui fournit les enseignes du pays en produits bio - rappelle le muesli aux baies de la marque Biog pour la présence potentielle d'un morceau métallique dans les paquets de 500g.

Le produit est distribué chez Naturata, Cactus, Duerfbuttek Beim Lis, Cora Concorde, Luxcaddy, Maison A. Kayser - Elcheroth Sàrl, Biohaff Witry, et Proxy Delhaize Grevenmacher (et d'autres magasins du réseau peuvent être concernés). Le code barre sur les produits incriminés est le 5450252061383 et la date de durablilité est le 11/04/2022.

(L'essentiel)