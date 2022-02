Noémie chantera «aussi longtemps que possible»

«Depuis quatre ans, je suis en fauteuil roulant. Je n'arrive plus à monter à cheval, à skier, faire de l'alpinisme» confie Noémie Sunnen, 44 ans, atteinte de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui atteint muscles et nerfs. Mais malgré tout, elle reste active et positive.

«Je suis cantatrice lyrique professionnelle et j'ai décidé de continuer à chanter aussi longtemps que possible. C'est triste de ne plus jouer dans un opéra comme les autres mais je peux encore chanter. C'est déjà ça. Il faut voir le verre à moitié plein, c'est ma philosophie». Elle a même écrit une chanson, «Never give up» pour tous ceux atteints par cette maladie.

«J'espère pouvoir vivre aussi longtemps»

Maman de quatre enfants, elle a décidé avec son mari de «vivre le plus normalement possible. Ça veut aussi dire partir en vacances. Je voulais vraiment voir les ruines de Pompéi alors ils ont porté tous les cinq le fauteuil. J'en garde un beau souvenir». Noémie est une des ambassadrices du CHdN pour la Journée internationale des maladies rares, ce lundi. L'occasion de mettre en lumière ces maladies, qui touchent près de 30 000 personnes dans le pays.

«Je suis atteinte d'une forme très lente de la maladie de Charcot, mais j'ai la chance de faire partie des 10% des malades qui ont une forme très très lente de la maladie comme Stephen Hawking, l'astrophysicien, qui a vécu 50 ans avec la maladie. J'espère pouvoir vivre aussi longtemps, mais rien n'est sûr», explique cette habitante de la capitale.

(Marion Mellinger/L'essentiel)