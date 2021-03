Le prix de l'essence n'en finit plus d'augmenter

Directement corrélés aux cours du baril de pétrole, les prix des carburants au Luxembourg subissent une hausse quasi ininterrompue depuis octobre 2020. Une nouvelle augmentation va intervenir ce mercredi, dans toutes les stations-services du Grand-Duché.

Dans le détail, le litre de sans plomb 95 sera vendu 2,3 centimes plus cher et s'affichera à 1,277 euro. La hausse sera un tout petit peu plus sensible pour le sans plomb 98 (+3 centimes), qui s'affichera désormais à 1,344 euro/litre.

Aucun changement n'interviendra en revanche pour le prix du diesel, dont le litre restera proposé à 1,139 euro.

(L'essentiel)