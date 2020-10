Une douche contre le Covid à l'entrée d'un bar

«C'est une première européenne», selon la société TaEd Consulting, distributeur exclusif chargé de commercialiser le «Sterilizer». Le «Sterilizer» est présenté comme un «portique sanitaire» et depuis la première semaine d'octobre 2020, un premier modèle d'exposition est fonctionnel à Luxembourg-Ville, dans le quartier de Bonnevoie, à la brasserie Beaulieu, située rue Félix de Blochausen.

Elle est arrivée juste un peu avant le portique d'entrée. Dorothée Clesse, 25 ans, serveuse à la brasserie depuis une quinzaine de jours nous a livré son témoignage sur place. «L'idée, c'est de garantir la sécurité des clients et des employés face au Covid-19», précise-t-elle. «Les clients se mettent à l'intérieur du portique et l'active en poussant sur un bouton. Cela sert à tuer les bactéries qui se trouvent sur vos vêtements ou vos cheveux. Une fois que la photocatalyse est réalisée, on avance vers un écran et votre température est prise. Si vous ne portez pas de masque, un rappel, dans ce sens, est également indiqué. C'est moins dangereux que le gel désinfectant, tout se passe dans l'air qui est pris et renvoyé. Il y a deux types de clientèle: celle qui trouve cela intéressant et celle qui en rigole. C'est une grosse machine, alors cela peut un peu être dérisoire. Une minorité d'autres clients trouve que c'est un peu "too much"».

Réactions différentes des clients

Cliente habituelle de la brasserie, Patricia est relativement convaincue. «Je suis passée à l'intérieur du portique et cela fait bizarre au début», reconnaît-elle. «On n'est pas habitué à ce genre de machines, mais c'est sympa, car quand on rentre on a une bouffée d'air frais. On se sent bien. Sincèrement, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'installer une machine pareille... Est-ce que ça désinfecte vraiment par rapport au Covid-19? J'espère que ça marche, mais c'est compliqué de le savoir. Dans un aéroport, par exemple, je trouve que cela ferait peut-être plus de sens. Ici, dans un café, pourquoi pas, mais est-ce adapté? Je n'ai pas eu peur, mais ça m'a fait bizarre la première fois. Au début, je croyais que c'était une blague. Ce n'est pas obligatoire, donc je ne le fais pas forcément à chaque fois».

José, lui aussi client habituel de la brasserie, ne s'attendait pas à une telle machine à l'entrée. «On est dans un café, c'est déjà assez restreint comme ça, je n'ai pas peur, mais je n'ai pas envie de m'afficher face aux autres clients. Je n'ai pas envie d'être jugé si j'ai de la température, par exemple, mais pourquoi pas?»

Unité de production basée à Séoul

Mais en quoi consiste le passage dans le «Sterilizer»? «Au passant dans le portique durant dix secondes, les clients sont soumis à un processus de stérilisation», précise le communiqué, qui ajoute également que «ce processus élimine les traces de tous les virus». «Et pas seulement le Covid-19», ajoute Tahar Slimani, «cela purifie l'air également, c'est le principe d'une douche catalytique».

Selon TaEd Consulting, le «Sterilizer» est doté «d'un photocatalyseur et de lampes UV qui décomposent et éliminent les virus». Et le communiqué de rassurer: «L'utilisateur ne ressent rien d'autre qu'une forte brise». Produit en Corée du Sud, par la société BioCore dont l'unité de production est basée à Séoul. «Deux semaines sont nécessaires pour être livrées à partir de la commande», affirme Tahar Slimani. «Le prix d'achat est de 21 900 euros et il est également possible de louer le "Sterilizer" contre 1 289 euros par mois pour une durée de 24 mois ou contre 527 euros par mois pour une durée de 72 mois».

Dix secondes maximum

Contactée dans la foulée, ce lundi après-midi, la responsable de la brasserie Beaulieu nous a confirmé que l'installation de cette machine était «actuellement un échange de bons procédés». «On ne paie rien pour le moment et on compte bien la garder jusqu'à la fin de l'année 2020», s'est réjoui Gwadys au téléphone. «Entre nous, on l'appelle "la machine à remonter le temps" et cela fait rire nos clients qui, en majeure partie, jouent le jeu. Le "Sterilizer" est un peu étrange, à première vue, mais il correspond bien au lieu. Il est surtout là pour rassurer notre clientèle, mais également notre personnel».

Au niveau de son utilisation, «le «Sterilizer» ne consommerait pas plus qu'un radiateur électrique», s'avance encore notre interlocutrice. «C'est comme une soufflerie et ça dure dix secondes maximum. Cela ne fait pas mal du tout. La machine dégage un léger bruit sourd qui s'estompe lorsque nos tables sont bien remplies. On s'y fait facilement. On n'utilise vraiment pas cette appareil, comme une publicité, mais on est content de pouvoir en disposer».

(nk/fl/L'essentiel )