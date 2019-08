Les Auberges de jeunesse changent de main

Serge Pommerell, directeur depuis 20 ans des Auberges de jeunesse, laisse son poste à Peter Hengel. Directeur adjoint depuis août 2017, et gérant de l'auberge de Luxembourg-Ville, Peter Hengel connaît déjà très bien l'ASBL. En étant diplômé de la gestion d’hôtellerie et de la restauration, il possède une «grande expérience» dans le secteur, relate le communiqué envoyé par l'association.

Dans la lignée de l'ancien directeur, Peter Hengel gérera entre autres des projets d’infrastructures et d’assurance qualité. «Il représentera la vision, les missions et les traditions des auberges de jeunesse et mettra en valeur avant tout la durabilité écologique, sociale et économique», écrit le communiqué. Serge Pommerell ne tiendra plus les rênes de l'association mais continuera de s'occuper de la gestion des projets et du développement des infrastructures.

