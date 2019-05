Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Exposition Plus de 3 000 chiens vont faire les beaux

Ce samedi et ce dimanche, les tendances en matière canine seront à découvrir à Luxexpo The Box, à Luxembourg. Les éleveurs viendront ainsi avec quelque 3 260 de leur plus beaux chiens, pour l’International Dog Show. «Il y a une époque où les dalmatiens étaient une race de chiens très à la mode. Maintenant nous assistons à un grand retour en force des caniches. Le retriever, lui, est toujours resté très populaire. Et le bouledogue français est également bien représenté en tant qu’animal de compagnie», explique Raymond Jung, le président de la Fédération cynologique luxembourgeoise. 4 000 visiteurs sont attendus.

Festival Le flamenco va s'exprimer à Esch et à Luxembourg

Les multiples visages du flamenco seront à découvrir lors du Flamenco Festival qui débute ce vendredi, à Esch-sur-Alzette (Kufa et Théâtre d'Esch) et à Luxembourg (Banannefabrik et Cinémathèque). «Le public a en tête l’image de la danseuse en robe rouge à volants, mais il aurait tort de penser que le flamenco est un folklore. C’est un art apparu en même temps que le tango en Argentine ou le blues aux États-Unis. Il est donc vivant et il évolue avec son temps», décrit Jesus Iglesias del Castillo, président du Circulo Machado. Au travers de spectacles concerts, ateliers, films, les 2 000 spectateurs attendus s’initieront au flamenco dans sa forme classique ou déstructurée.

Le teaser du festival:

Marché L'Octave reprend ses quartiers à Luxembourg

À partir de samedi et pendant seize jours, les places Guillaume II et de la Constitution à Luxembourg vivront au rythme du marché de l'Octave. À l'origine conçu pour permettre aux pèlerins de boire et manger après la messe, il est aujourd'hui profane et ne se limite plus à la vente d'articles religieux. Ce marché est depuis de nombreuses années le rendez-vous immanquable de nombreux Luxembourgeois. Comme tous les ans, le marché abritera de nombreux stands de jeux et de petite restauration.

Salon Des caricatures et des cartoons exposés à Vianden

La 12e édition du Salon international de la caricature et du cartoon est à voir encore ce week-end et jusqu’au 27 mai au château de Vianden. Les meilleures œuvres du concours international de la caricature et du cartoon y sont exposées. Le thème retenu cette année est le «temps».

Exposition Des travaux d'étudiants à découvrir à la Kufa

Les étudiants du BTS Cinéma et Audiovisuel du lycée des Arts et Métiers mettent en avant leurs travaux lors de l'expo «Form the Norm», à la Kulturfabrik. Une projection des films d'étudiants est prévue ce vendredi à partir de 19h30. Un concert du groupe «Le Vibe» et du DJ «Flex Diamond» suivra à 21h30. Un mapping vidéo avec des images des étudiants sera projeté en fond. La galerie sera encore ouverte ce samedi.

Promenade Tous aux abords du lac d'Echternach

Samedi, à l'occasion de la Journée à mobilité pour tous, les personnes à mobilité réduite sont invitées à se lancer dans un parcours test en forêt et à profiter de la nature, près du lac d'Echternach.

Visite Une nuit à la cathédrale de Luxembourg

Ce samedi, la cathédrale de Luxembourg participe à la Nuit des cathédrales. C'est l'occasion d'une visite nocturne de l'édifice. Des concerts, des circuits de découverte et des exposés seront proposés.

Fête L'Afrique à l'honneur à Steinfort

Ce samedi, dès 11h30, le public est invité à la fête Africaine au centre Aal Schmelz, à Steinfort. Des ateliers de danse et musique sont prévus et la cuisine africaine est à découvrir. De l'art du Burkina Faso est exposé dans la galerie An der Villa, jusqu'au 26 mai.

(L'essentiel)