Zemmour dans une école, «cela pose question»

Les révélations de L'essentiel sur les affiches pro-Zemmour collées sans autorisation dans les couloirs de l'École européenne de Mamer, la semaine passée, se sont invitées dans le débat politique luxembourgeois. Mardi, la députée CSV Diane Adehm s'est fendue d'une question orale au ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch à la Chambre des députés. Utilisée comme point de départ, «l'affaire» de l'École européenne suscite un questionnement plus large: la politique peut-elle s'inviter à l'école?

«J'aurais posé la même question si cela avait concerné un autre candidat français ou autre. Mais le fait qu'il s'agisse de M. Zemmour est, en plus, sujet à discussion», a reconnu l'élue auprès de L'essentiel. Le candidat à l'élection présidentielle française Éric Zemmour fait l'objet de vives critiques chez nos voisins en raison de ses discours considérés comme particulièrement véhéments envers l'immigration et l'islam. Le polémiste a déjà été condamné en justice pour ses déclarations et se dit victime de «délit d'opinion».

«La garantie de neutralité de l'école et des enseignants»

Interrogé par L'essentiel sur le sujet, le ministre Claude Meisch n'a pas voulu faire de commentaire sur le contenu des discours du candidat d'extrême droite. A-t-il été étonné de voir cet homme politique promu par des élèves sur le territoire luxembourgeois? «Beaucoup de choses ne m'étonnent plus, mais il s'agissait d'une initiative privée et la direction a fait retirer les affiches», a rappelé le ministre tout en précisant que la Commission européenne était davantage compétente que le gouvernement luxembourgeois pour évoquer ce cas précis.

Concernant le débat sur la place de la politique à l'école, le ministre a souligné l'importance de «l'éducation à la citoyenneté et à la politique» tout en rappelant «la garantie de neutralité de l'école et des enseignants». Considérant ces principes, il est «exclu que des affiches à l'effigie de candidats luxembourgeois ou européens à diverses élections» se trouvent dans l'enceinte de l'école.

Un point d'accord avec la députée chrétienne-sociale qui martèle que ces affiches de campagne «n'ont rien à faire dans une école», rappelant que des échéances électorales sont prévues au Luxembourg en 2023, donc après la présidentielle en France.

(Thomas Holzer/L'essentiel)