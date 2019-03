Bettel et Medvedev veulent renouer le dialogue

«Nous devons parler et communiquer davantage», a affirmé Xavier Bettel, devant son invité, Dmitri Medvedev, qui terminait mercredi son séjour au Luxembourg. S'il s'agissait de la toute première visite d'un chef de gouvernement russe au Grand-Duché, les deux États nouent des relations «depuis 150 ans» dans les domaines de la diplomatie mais aussi de l'économie, de l'université et même de la sidérurgie. Le Grand-Duché et ses entreprises sont le «cinquième investisseur étranger en Russie», a rappelé Dmitri Medvedev, qui espère «développer encore davantage ce potentiel».

En plus des relations bilatérales, avec la signature d'accords sur la culture et la modernisation économique, en présence des ministres concernés, les dirigeants ont abordé les tensions actuelles entre la Russie et l'Occident. «Nous devons discuter davantage, c'est la seule manière de résoudre les tensions», estime Xavier Bettel, qui voit la présence de son invité comme une «volonté de dialogue». «Nous avons parlé de la Crimée, de l'affaire Skripal et des droits de l'homme et des minorités, un sujet qui me tient à cœur», a énuméré le Luxembourgeois, devant un Medvedev impassible, dans son costume serré rehaussé d'une cravate violette.

De son côté, le Premier ministre et ancien président russe estime que Xavier Bettel «serait la bonne personne pour se charger d'une médiation» entre la Russie et l'Union européenne. «Dès 2015, il m'a dit qu'il comprenait bien l'utilité de cette médiation. Il faut quelqu'un comme lui, un partenaire fiable, qui puisse bâtir des passerelles, j'y suis prêt», a martelé Medvedev. Il s'est montré critique sur la lettre ironique de l'ambassadeur américain, estimant que «cette personne dont j'ai oublié le nom devrait étudier les bases du droit diplomatique pour apprendre par exemple ce qu'est la souveraineté».

Les tensions ne font «que des perdants»

Dmitri Medvedev n'a pas non plus mâché ses mots lorsqu'il a été interrogé sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne des élections européennes. «Si je comprends bien, les élections n'ont pas encore eu lieu et nous sommes déjà coupables! Il faut prouver, sinon ce ne sont que des soupçons infondés», a-t-il tonné, avant d'évoquer une «paranoïa aberrante». Si Xavier Bettel ne s'est pas exprimé directement sur cette question, il a estimé que les tensions UE/Russie «ne faisaient que des perdants, il n'y a pas de gagnant». «Hormis peut-être des pays en dehors de l'UE», a glissé son interlocuteur, énigmatique.

Le ton semblait très cordial entre les deux hommes, malgré la lourdeur du protocole, avec une délégation très fournie et des snipers postés à proximité des endroits où déambulait le Premier ministre russe. Xavier Bettel a même réussi à faire sourire son collègue lorsqu'il lui a lancé un sonore «Spasiba balchoï», «merci beaucoup» en VO, ou lorsqu'il lui a ostensiblement laissé la parole, après une question un peu gênante.

Medvedev Am Kader vu sénger offizieller Visite zu Lëtzebuerg war de russesche Premier Medvedev de muejen Invité an der Chamber ⬇️ Publié par Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg sur Mercredi 6 mars 2019

(Joseph Gaulier/L'essentiel)