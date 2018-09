Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Dudelange replonge au Moyen Âge

Comme chaque année, la fête médiévale de Dudelange sera l'occasion de vivre quelques moments insolites. Troubadours, cervoises, chevalier... La ville retourne au Moyen Âge samedi de 11h à 23h30 et dimanche de 11h à 19h, au Boudersberg. Quelque 20 000 visiteurs sont attendus pour l'occasion.

Une fête pour le vin

Sophie Schons sera à compter de ce week-end la nouvelle reine du vin luxembourgeoise. Elle héritera de la couronne de Jana Steinbach à l'occasion de la fête du Raisin et du Vin qui se déroule vendredi dès 20h, samedi dès 14h et dimanche, dès 11h30, à Grevenmacher.

Après un an de règne, Jana Steinbach (à g.) cédera sa couronne à Sophie Schons.

Découvrir le Cercle Cité

Samedi, le Cercle Cité invite les curieux découvrir ce bâtiment de la ville de Luxembourg en y proposant des conférences, des performances dansées et des visites libres. Les espaces de réception du Bel Étage et le centre de conférences seront ouverts de 11h à 18 h. Le photographe Jochen Herling fera une séance de dédicaces de son livre au sein de l’expo qui lui est dédiée.

Pétange sur des rythmes rockabilly

Depuis huit ans maintenant, plus d’un millier d’adeptes du rockabilly se réunissent chaque année dans le centre-ville de Pétange. L’occasion pour ces passionnés de vivre ou de revivre le rêve américain mais à la sauce luxembourgeoise. Sous un grand chapiteau, ils dansent, échangent avec les visiteurs et partagent une partie d’eux-mêmes en faisant revivre cette période faste d’une Amérique qui faisait rêver les foules. Musique rockabilly, mais aussi voitures, mode et gastronomie US marqueront la journée de samedi, dès 11h30, place Kennedy, à Pétange.

L'ikebana à l'honneur

L'école Saga Goryu Belgique Luxembourg fête ses 30 ans. À cette occasion, le pôle européen de la plus vieille école d'ikebana du Japon présentera son art floral séculaire au Palais, place Léopold, à Arlon samedi et dimanche. Pour l'occasion un grand maître d'ikebana de l'école mère, Mika Tsujii, vient de Kyoto pour faire une démonstration de son art.

Une course en musique

La 12e édition de la Escher Kulturlaaf se tiendra samedi depuis la terrasse des hauts-fourneaux à Esch-Belval. Sur les circuits de 10 et 16 km, des groupes musicaux encourageront les athlètes et divertiront les spectateurs. La fête se prolongera en soirée. Des animations sont prévues vendredi de 16h à 22h et samedi de 15h à 2h.

Le château d'eau à découvrir

Le nouveau château d’eau au Ban de Gasperich ouvre à nouveau ses portes au grand public samedi et dimanche, dès 10h (dernière entrée à 16h). Les visiteurs admireront le paysage à 68 m de haut et suivront les explications du Service des eaux.

Le Train 1900 en gare

Dimanche, dès 11h, le Train 1900 entrera en gare du Fond-de-Gras. Cette journée portes ouvertes marquera aussi le début de la saison automnale du Minett Park. Des démonstrations de travaux de forge seront aussi proposées.

(L'essentiel)