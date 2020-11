Comme le démontrent les plus de 19 000 votes de notre sondage en ligne, la question passionne. Et selon ce dernier, seuls 27 % des lecteurs sont prêts à se faire vacciner contre le Covid-19. Parmi eux, Manon, résidente de 33 ans, se réjouit de l'arrivée du vaccin. «Si j'ai la possibilité, bien sûr que je vais aller me faire vacciner. J'ai eu le coronavirus et c'est tellement bien de ne plus l'avoir. Je veux rester en bonne santé maintenant».

Mais ils ne sont pas nombreux à partager son avis. D'ailleurs, la question reste sensible et difficile à aborder. Si certains n'assument pas leur opinion à ce sujet, d'autres n'éprouvent aucune difficulté à dire «non». Comme Gary, étudiant luxembourgeois de 23 ans. «Il y a trop de risques et surtout le vaccin n'est pas assez testé. Moi je ne suis pas malade, j'ai un bon système immunitaire. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais en danger avec le vaccin».

«La science a besoin de temps en général»

Un avis répandu chez les jeunes. Léo, 24 ans, préfère ainsi attendre «que d'autres personnes le fassent avant. Mes tests étaient tous négatifs. Donc je ne vois aucune raison de me faire vacciner». Et sa famille partage son avis. «Ma maman m'a dit de ne pas le faire».

Mais beaucoup sont plus nuancés par manque d'informations. «Je préfère attendre et voir les effets», note Elodie, de Hesperange. «La conception du vaccin a été un peu vite, mais la science a besoin de temps en général», confie-t-elle, méfiante. Hésitation partagée par Arthur. «On entend plein de choses sur le vaccin. On ne sait pas ce qui est vrai ou faux».

(Noémie Koppe/Luxembourg)