«La politique d'accueil fait partie de notre ADN»

Alors que la montée des populismes concerne de nombreux pays européens, qui refuse d’accueillir des migrants, le Luxembourg semble résister, avec une politique diamétralement opposée. Des migrants de Syrie, d’Afghanistan ou encore d’Érythrée arrivent régulièrement, en fonction d’accords trouvés avec des pays européens partenaires.

Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères, ne croit pas que la politique d’accueil soit rejetée par la population à court ou moyen terme. «Je reste convaincu que l’ADN européen des Luxembourgeois et notre passé migratoire amortissent ce scénario», dit-il à L’essentiel. Il rappelle que «l’accueil et l’intégration relèvent d’un effort commun» et que le Luxembourg «a fait preuve d’une hospitalité remarquable ces dernières années».

«Une nouvelle opportunité» pour l'UE

Le ministre, en poste depuis 2004, critique vertement les populistes, comme il a l’habitude de le faire: «L’Europe ne peut pas être une boîte à bonbons dont on peut se servir infiniment. L'Europe a besoin de la solidarité, des valeurs européennes et de la confiance mutuelle. Les populistes méprisent ces trois piliers, tout en criant à l’injustice lorsqu’ils sont priés de partager le fardeau de la migration ou lorsqu’on injecte un élément d’État de droit dans le budget européen». Dans le passé, il a égratigné à plusieurs reprises la Hongrie et la Pologne.

Selon Jean Asselborn, l’UE est «sous pression, et doit faire ses preuves, notamment en temps de crise: le paquet dédié au redressement post-Covid en est l’illustration parfaite». Il reconnaît que l’institution a échoué à monter une politique commune au moment de la crise des migrants en 2015, tout en affirmant que le Pacte sur la migration de la Commission «présente une nouvelle opportunité». Le ministre n’a pas l’impression d’être le dernier rempart d’une UE: «Le Luxembourg n’est heureusement ni le dernier, ni le seul État membre à partager une vision d’une UE régie par le droit».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)