Ils rénovent les sièges et volants des voitures

Le garage Marc Pesch est une société familiale qui existe depuis 1930 et dont la spécialité est le garnissage automobile. Retaper les sièges d'autobus, de voitures de particuliers ou personnaliser un volant, cela leur prend au maximum une journée. « Plus il y a à faire, plus cela nous demandera du temps et de la précision, explique Patricia Manetta, salariée du garage. Par ailleurs, les prix varient, et dépendent du souhait du client et de la noblesse du matériel choisi. Personnaliser un volant avec du cuir coûtera 480 euros par exemple.»

Dans l'atelier, Ermelindo Passegem fait le métier de garnisseur depuis 40 ans. Il a commencé au Portugal dans un garage près de chez lui et a intégré l’équipe de Marc Pesch en 2006, en tant que spécialise garnisseur. «C’est un métier de vocation. Si on n’est pas passionné, le résultat ne sera pas là.» Alors qu'il est en train de retaper une partie du siège en cuir d'une Mercedes, il prend le temps de décrire la marche à suivre: «Maintenant je dois faire en sorte que les deux cuirs se ressemblent le plus possible, jouer avec la matière et de la couleur».

Au sein du garage, l'activité de garnissage se transmet de père en fils. Marc Pesch, le directeur, est lui-même le 5e de la génération et espère que son fils de 13 ans prendra goût à ce métier pour reprendre l’entreprise familiale.

En plus d’être garnisseur, le garage Marc Pesch est aussi tapissier. Le garage accueille ainsi de vieux meubles en manque de mousse, de ressorts ou qui souhaitent faire peau neuve avec un tissu plus moderne. «Ce sont deux métiers totalement différents!», souligne Patricia Manetta.

(jr/L'essentiel)