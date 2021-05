Xavier Bettel change de chef de cabinet

Actuellement chef de cabinet du Premier ministre, Paul Konsbruck «a décidé de se lancer dans un nouveau défi professionnel en dehors de la fonction publique», a indiqué le ministère d'État dans un communiqué transmis vendredi. Il quittera ses fonctions officiellement le 1er septembre prochain.

«Monsieur Konsbruck s’est investi depuis plus de sept ans au service de l’État. Ensemble avec toute l’équipe, je le remercie pour son engagement durant toute cette période et je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions», a déclaré Xavier Bettel.

Il sera remplacé par Jeff Feller, juriste et politologue de formation et actuellement secrétaire parlementaire du groupe parlementaire DP. «Je suis convaincu que Jeff Feller dispose de toutes les compétences requises. Il connait parfaitement les rouages du fonctionnement des institutions, il possède une expérience approfondie dans la gestion de projets et j’apprécie particulièrement son esprit d’initiative et d’équipe», a confié le Premier ministre.

Jeff Feller (DP)

(mc/L'essentiel)