Les obsèques sont bien prises en charge

Des «placements ruineux». En France, la revue 60 millions de consommateurs a fortement critiqué les contrats d'assurance obsèques souscrits, afin d'obtenir un capital pour financer ses funérailles. Ainsi, les cotisations dépasseraient largement la prime reçue, si bien que «plus on vit longtemps, plus on a de risques de cotiser à fonds perdus».

Une situation qui ne risque pas d'arriver au Luxembourg. En effet, contrairement à notre voisin et à d'autres pays européens, l'assurance obsèques n'est pas commercialisée au Grand-Duché, indique l'Association des compagnies d'assurance et de réassurance (ACA).«La raison principale en est que la Caisse nationale de santé (CNS) prend en charge les frais d'obsèques jusqu’à un plafond qui est assez élevé», ajoute l'ACA. En effet, la CNS verse sur demande à la personne qui a organisé les obsèques une indemnité funéraire de 1 058,72 euros si la personne décédée était affiliée à l'assurance maladie, explique l'Association professionnelle des courtiers en assurance au Luxembourg (APCAL).

Cotisation d'un euro par mois

En sachant que le prix d'un enterrement oscille entre 1 700 et 4 000 euros, note la Fédération des pompes funèbres. «Il varie notamment en fonction du type du cercueil choisi (hêtre, tilleul, noyer)», précise Thierry Graul, président de la Fédération. En ce qui concerne les incinérations, il faut compter en moyenne entre 1 600 et 1 800 euros, avec une facture qui peut être réduite de 300 euros si la commune choisie est membre du Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un crématoire (SICEC).

«Certaines mutuelles proposent également une couverture basique en supplément de ce qui est offert par la CNS, souligne l'APCAL. Dans certains cas, les adhérents peuvent bénéficier d’une prestation décès de 750 euros, pour une cotisation mensuelle de... 1 euro.

(Olivier Loyens/L'essentiel)