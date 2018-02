Présence «accrue» de la police pendant carnaval

La première cavalcade à ouvrir la saison sera celle de Diekirch dimanche. 25 000 festivaliers sont attendus et après le cortège, la fête se poursuivra ensuite jusqu’à 3h du matin. La police anticipe les festivités et indique que sa présence et les contrôles routiers seront renforcés «durant la période de carnaval» sur les routes du pays, avec «des actions préventives et répressives».

«L'alcool et les excès de vitesse sont tout particulièrement visés», précisent les forces de l'ordre qui, comme l'an passé, rappellent que la période de carnaval s'accompagne généralement d'une hausse des usagers sur la route la nuit. Un risque renforcé par les conditions météo hivernales du moment. Cette campagne n'est pas une première et on se souvient qu'en 2016, 102 affaires d'alcoolémie au volant, dont 70 retraits de permis, avaient été traitées pendant la même période festive.

En 2017, la police avait réalisé un petit clip vidéo:

(NC/L'essentiel)