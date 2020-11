«Les vaccins permettent de sauver des vies»

L'essentiel: Le vaccin anti-Covid suscite des craintes. Comment y répondre?

Dr Trung Nguyen, virologue au Laboratoire national de santé: Dans un pays libre et démocratique, les gens disent et croient ce qu'ils veulent, mais Internet et les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène. Les sceptiques y sont les plus actifs. Ils ont plus de temps que nous à y passer. Les convaincus ne parlent pas.

Comprenez-vous les doutes sur les vaccins?

Il y a toujours des détracteurs, mais les virologues connaissent les vaccins et évaluent s'ils protègent davantage qu'ils n'ont d'effets secondaires. Dans la situation actuelle sans vaccin efficace, l'alternative est le confinement.

Le manque de recul notamment interroge...

On connaît l'effet à court terme, pas à moyen ou long terme. Mais sans vaccin ni confinement, on va avoir des millions de morts à l'échelle planétaire. Aucun vaccin n'a engendré des millions de morts et beaucoup ont sauvé des millions de gens.

Quels effets secondaires peut avoir un vaccin?

Les effets immédiats les plus fréquents sont des douleurs ou des rougeurs localisées. Certaines personnes ont des soucis de malaises et dans de très rares cas, des réactions allergiques. Les effets à long terme sont très rares.

Y a-t-il déjà eu des vaccins finalisés aussi vite?

Le vaccin contre Ebola était le premier où on a dû accélérer la validation en moins de deux ans pour protéger les gens en première ligne. Il a été très efficace. Pour le Covid, les tests sont larges: 43 000 personnes pour la 3e phase chez Pfizer.

Et si moins de 50 % des gens veulent être vaccinés?

La vaccination vise à protéger les plus vulnérables et réduire ou ralentir la transmission du virus. Arrêter sa circulation est une autre affaire. Si l'on peut la réduire de 50 %, voire plus, ce serait déjà une victoire.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)