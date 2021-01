La police belge ne cible pas les Luxembourgeois

«Nous ne visons pas les Luxembourgeois». Les commerces pleinement ouverts et les soldes débutés lundi ont attiré ces derniers jours en Belgique des habitants du Grand-Duché. Même le commissaire Dominique Cornez, chef de service à la police fédérale de la route de la province de Luxembourg, a pu le constater à Messancy. Il a précisé lundi à L'essentiel les conditions d'accès au pays.

Les non-résidents belges souhaitant s'y rendre pour moins de 48h ne s'exposent pas à des sanctions. «Pour plus de 48h, ils doivent présenter un test PCR négatif daté de moins de 72h. Les résidents belges de retour après plus de 48h en zone rouge doivent remplir un formulaire (PLF), respecter une quarantaine avec des tests aux 1er et 7e jours», explique le Commissaire.

«Les contrôles aléatoires vont se poursuivre cette semaine»

C'est d'ailleurs ces derniers, passés par le Luxembourg ou la France au retour de congés, qui ont été visés par des contrôles réalisés samedi sur l'E411 à hauteur de Hondelange et dimanche cette fois de façon mobile autour de Sterpenich et Aubange. Bilan: 66 véhicules contrôlés et 130 personnes samedi pour neuf amendes Covid à 250 euros.

Et 37 véhicules contrôlés dimanche pour sept PV Covid. La plupart du temps pour ne pas s'être signalé par le formulaire. «Et les contrôles aléatoires vont se poursuivre cette semaine», confirme le commissaire Dominique Cornez. La plupart des personnes verbalisées ne venaient pas de la Province de Luxembourg mais d'ailleurs en région wallonne ou en Flandre.

«Le système des formulaires avec le QR code envoyé et le test au premier jour après l'entrée fonctionnent bien. Beaucoup de gens ont pu fournir le formulaire à l'entrée», poursuit-il. Mais les mesures différentes entre la Belgique, le Luxembourg ou la France, qui ne serrent pas la vis en même temps, ne rendent pas la tâche facile aux polices des zones frontalières. Et si des preuves, comme un document de réservation de logement, permettent d'attester de la durée d'un séjour à l'étranger, l'appréciation et le sens de l'analyse des policiers sont au cœur du dispositif.

(Nicolas Martin/L'essentiel)