Pluie, orages et grêle ce mercredi après-​​midi

MeteoLux a annoncé avoir placé le pays en vigilance jaune ce mercredi entre 14h et 20h, avec un risque d'orages et des rafales de vent allant de 65 à 75 km/h. De la grêle est également possible à certains endroits. La nuit, quant à elle, sera plus calme mais couverte.

Jeudi, ne sera pas plus beau, puisque les températures seront en baisse et le temps restera pluvieux toute la journée. Le week-end ne s'annonce pas mieux, en plus du risque de pluie annoncé, le ciel sera nuageux. Les températures resteront stables avec des maxima entre 10 et 14° de vendredi à dimanche.

(mm/L'essentiel)