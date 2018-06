Le LCGB dénonce un manque de politique sociale

À quatre mois des élections générales et à moins d'un an des élections sociales, le LCGB a choisi de sortir l'artillerie lourde. Lors d'un rassemblement sur la place des Martyres, dans la capitale, le président Patrick Dury a sévèrement égratigné la politique sociale du gouvernement, taclant les ministres socialistes Nicolas Schmit (Travail) et Romain Schneider (Sécurité sociale).

Devant les militants, Patrick Dury a réclamé l'abolition de la limite des 52 semaines sur les arrêts maladie, une réforme du reclassement interne ou encore une indexation des prestations familiales. Dénonçant les «mesures d'économie au détriment des salariés» et une «politique asociale», allant jusqu'à juger un ministre «trop bête ou paresseux pour trouver des solutions», Patrick Dury a estimé que le gouvernement était «responsable de la situation d'enlisement dans le secteur de la santé». Selon lui, l'accord signé avec les syndicats en 2014 n'a jamais été respecté et le gouvernement a provoqué une dégradation des prestations sur l'assurance-dépendance. Le compromis trouvé il y a une dizaine de jours dans le secteur des soins serait lié «à l'engagement et à la pression continue du LCGB».

Ce discours peu nuancé a été largement applaudi par les quelque 300 personnes tout de vert vêtues qui s'étaient réunies pendant la pause-déjeuner. Le discours était régulièrement agrémenté du son des vuvuzelas, que les militants utilisaient jusqu'à saturation.

Patick Dury, président du LCGB, au micro de «L'essentiel»:

(Joseph Gaulier/L'essentiel)