L'Aleba solidaire avec les autres syndicats

Les trois grands syndicats représentatifs (OGBL, LCGB et CGFP) avaient donné une conférence de presse commune, mardi, pour dénoncer ce qu'ils appellent «le boycott patronal du dialogue social». Aujourd'hui, l'Aleba, le syndicat des banques et assurances, témoigne de sa solidarité et dénonce à son tour un positionnement patronal inacceptable de la part de l'Union des entreprises luxembourgeoises qui préconisent désormais un modèle bipartite de dialogue allant à l'encontre «du modèle social grand-ducal historique», dénonce l'Aleba. Le syndicat rappelle qu'il est aussi confronté dans son secteur d'activité «à des décisions patronales brutales et unilatérales, voire illégales» ainsi qu'à l'absence d'un dialogue social constructif.

L'Aleba avait d'ailleurs à plusieurs reprises proposé d'intégrer le Comité permanent du travail et de l'emploi désormais boycotté par le patronat. Elle réitère aujourd'hui cette revendication, afin de garantir la représentativité des employés des secteurs des banques et des assurances au sein de cette institution du dialogue social. Car certains patrons ne respectent pas «des obligations sociales dans le secteur financier». Le président de l'Aleba, Roberto Mendolia, évoque la volonté patronale «de museler les syndicats et le gouvernement».

(mau/L'essentiel)