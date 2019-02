Des dizaines d'arbres font place à un nouveau projet

Le paysage n’est plus tout à fait le même entre le boulevard Grande-Duchesse-Charlotte et le boulevard Winston-Churchill, dans le quartier Wobrécken, à Esch-sur-Alzette. Entre 150 et 200 arbres ont été arrachés pour faire de la place à un nouvel aménagement du site par la Ville.

Une partie des travaux comprend la construction d’une nouvelle école fondamentale et avec elle une maison relais qui accueilleront 360 élèves. Le projet, dont le coût s'élève à 20 millions d’euros, doit s’achever d’ici 2021. Un tout petit peu plus loin, la seconde maison de soins de l’ASBL Elysis sera implantée. «Elle sera équipée de 130 chambres. On espère y emménager d’ici le premier semestre de l’année 2022», détaille Evelyne Schmitter, directrice d’Elysis.

En attendant, le spectacle des arbres arrachés a ému une partie des habitants du quartier. Ce que Luc Schloesser, responsable des relations publiques de la commune, comprend, mais justifie. «Certains arbres, vieux et fragilisés, n’auraient pas survécu aux travaux réalisés sur place. L’image est choquante, certes. Mais des mesures de compensation sont prévues pour remplacer les arbres enlevés». Et le responsable d’ajouter que de nouveaux arbres seront replantés, le long du boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, après les travaux.

(Ana Martins/L'essentiel)