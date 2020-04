Toujours en pneus hiver? Adaptez votre conduite

Il fait chaud, le thermomètre avoisine désormais les 20 degrés, mais compte tenu des restrictions imposées par l'épidémie de coronavirus, vous êtes dans l'impossibilité de changer les pneus hiver de votre véhicule. Rien de dramatique quand il est recommandé à la population de rester confinée chez soi, mais comment adapter sa conduite lors de faibles déplacements ou lorsque vous devez vous rendre à votre travail?

«Le pneu neige est très efficace sous les 6-7 degrés», rappelle Olivier Collard, pilote employé au sein de l'usine Goodyear à Colmar-Berg, «mais par les températures actuelles, ce type de pneu ne convient plus. Il est donc indispensable de rouler calmement, de diminuer sa vitesse dans les virages et d'anticiper les freinages. Les pneus hiver vont devenir très mous et les gommes vont un peu surchauffer, ce qui va accentuer l'effet bateau».

Touché par le Covid-19 dans une soirée début mars

Content qu'une partie de l'usine Goodyear ait repris son activité depuis peu, «avec toutes les mesures de précaution nécessaires» «car les transporteurs continuent à rouler et que les camions ont donc besoin de nouveaux pneus», Olivier Collard ne retournera pas tout de suite travailler, car il a été touché par le Covid-19 avant d'être hospitalisé huit jours à Marche-en-Famme dans le nord de la province belge de Luxembourg. «Je ne reprendrai mes activités professionnelles que lorsque je serai à 100% de mes capacités», nous a-t-il confié au téléphone, alors qu'il est désormais en quarantaine à son domicile.

«Je vois le bout du tunnel, mais il faut rester prudent jusqu'à la fin», rappelle Olivier Collard. «Cela n'arrive pas qu'aux autres, c'est vraiment le message que je veux faire passer. J'ai l'impression d'avoir été touché par le Covid-19 lors d'une soirée début mars, où une dame prenait déjà ses précautions après avoir passé quelques jours aux sports d'hiver en Italie. On a effectivement appris quelques jours plus tard qu'elle était, elle aussi, positive. D'autres personnes présentes ce soir-là ont été contaminées et l'une d'entre-elles est même décédée... Une petite semaine après, j'avais perdu ma respiration et j'ai donc été amené aux urgences où l'on a remarqué que j'avais le virus dans les poumons. J'ai été isolé dans une chambre avec une aide respiratoire et le personnel médical était bien entendu protégé».

(fl/L'essentiel)