Mahle va licencier deux tiers de ses effectifs

Installée depuis le début de l’année sur son nouveau site de Fœtz, la société Mahle, spécialisée dans la réalisation de pièces détachées pour l’automobile, va se séparer d’une très grande partie de son personnel. La nouvelle a été annoncée en début de semaine aux salariés et confirmée à L’essentiel mercredi, par la maison mère située à Stuttgart.



«En raison d’un environnement hautement concurrentiel dans le domaine de la gestion thermique, le groupe Mahle va se consolider et ajuster ses capacités dans ses différents centres européens de recherche et de développement. Une partie de nos activités s’arrêteront à Fœtz au plus tard fin 2019», avance un porte-parole de Mahle, Ruben Danisch.



En tout, ce sont 63 postes sur les 90 que compte la société sur son site luxembourgeois qui sont menacés. Parmi eux, des profils aussi variés que des chercheurs, des ouvriers ou encore des ingénieurs. «Nous sommes choqués par l’ampleur de cette restructuration. D’autant qu’il y a quelques mois, lorsque nous étions en train de négocier une nouvelle convention collective, il n’a jamais été question de suppressions d’emplois», explique pour sa part Julie Roden, secrétaire centrale adjointe du syndicat services et énergie de l’OGBL. «Notre priorité sera de maintenir le plus d’emplois possible», ajoute-t-elle.



Un premier tour de négociations du plan social est d’ores et déjà prévu pour le 12 mars prochain.





(Patrick Théry/L'essentiel)