L'industrie sur la route pour séduire les jeunes

«J'étudie les maths et l'informatique, et je n'avais aucune idée que cela pouvait avoir des applications dans un laboratoire d'analyses et me permettre potentiellement de travailler dans le médical», commentait mercredi matin Camal, 17 ans, de l'Athénée. Comme lui, cette semaine, plus d'un millier d'élèves venant d'une cinquantaine de classes sont accueillis au Forum Geesseknäppchen, dans le cadre du second roadshow HelloFuture. Les organisateurs (Haut Comité de l'Industrie, Gouvernement, Fedil, Chambre de Commerce et Luxinnovation) feront encore escale dans une vingtaine de lycées au courant de premier trimestre.

Une quarantaine d'entreprises se relayent ainsi pour présenter aux jeunes les secteurs de l'industrie. Ce roadshow s'adresse en premier lieu aux élèves en phase d'orientation, aussi bien en classique qu'en technique. Mercredi matin, ils ont pu rencontrer des professionnels de la construction, l'automobile et du médical, découvrir un mini-robot, un réservoir d'eau de voiture, du ciment ou encore se familiariser avec une bourse de stages.

Si Camal a pris bonne note de tous les débouchés professionnels au Luxembourg, il était l'un des très rares élèves à penser s'orienter vers l'industrie. «Le secteur a connu un vrai désamour, note Nicolas Buck, président de la Fedil. C'est pourquoi nous voulons montrer aux jeunes que l'industrie a un bel avenir devant elle, avec l'essor des secteurs comme l'informatique, les sciences de la vie, les matériaux...».



(Séverine Goffin/L'essentiel)