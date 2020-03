Une interdiction bien respectée au Luxembourg

L’administration des douanes et accises a effectué sur demande de l’administration de l’environnement, une campagne de contrôle nationale sur la fourniture gratuite de sacs en plastique dans divers points de vente de marchandises ou de produits. Ainsi, en novembre et décembre 2019, 450 points de vente (magasins, restaurants, et autres types d’établissements) ont été contrôlés. En tout, 28 établissements (6,25%) n’étaient pas conformes aux dispositions légales qui interdisent la distribution de sacs gratuits depuis le 31 décembre 2018. Les agents ont profité pour rappeler aux exploitants concernés la législation en vigueur, a précisé ce mardi l'administration de l'Environnement

Fin février 2020, les agents de l’unité contrôles et inspections de l’administration de l’environnement ont effectué un nouveau contrôle des 28 établissements non conformes. Une seule infraction a été constatée et l’établissement concerné a été sanctionné d’une amende administrative de 500 euros. Dans le souci de prévenir et de réduire la consommation de sacs en plastique sur le territoire luxembourgeois, la distribution gratuite est interdite par loi sur les emballages et les déchets d'emballages

