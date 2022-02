Ils sont trop peu à vouloir devenir cuisiniers

Dans son étude sectorielle, l'Adem, en collaboration avec l'Horesca, a fait le point sur les tendances en matière de métiers et de compétences dans le secteur de la restauration, qui emploie plus de 20 000 personnes. Il en ressort que certains métiers sont en pénurie de candidats. Il s'agit de chef de partie, commis et second de cuisine, cuisinier, chef de rang, commis de restaurant.

Cette situation fait que tous les élèves diplômés de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) ont «un emploi garanti à la fin de leurs études», indique fièrement Michel Lanners, le directeur de l'école. Et ce, aussi bien pour les formations en hôtellerie que pour celles en restauration ou en tourisme.

«Former 500 à 600 élèves chaque année»

Mais les diplômés de l'EHTL ne parviennent pas à combler les besoins du marché. «Ils ne sont que 30 à 40% à rester au Luxembourg après l'école. Ils veulent découvrir le monde, capitaliser ce qu'ils ont appris. Un cuisinier qui connaît bien les bases peut être employable partout, aussi bien à Perth qu'à New York, Bali ou Shanghai», ajoute-t-il.

Depuis de nombreuses années, la seule école d'hôtellerie du pays est au maximum de sa capacité, avec 300 élèves par an. «Le Luxembourg devrait pouvoir former 500 à 600 élèves chaque année. Cela devrait devenir possible d'ici quatre ans avec l'ouverture d'un campus de l'EHTL dans le Sud, dans le château de Sanem», estime Michel Lanners.

(Marion Mellinger/L'essentiel)