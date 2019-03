La folle envolée des prix du logement depuis 2010

Avec l’aide de l’Observatoire de l’habitat, «L’essentiel» s’est intéressé aux prix de l’immobilier dans sept villes représentatives à travers le Grand-Duché: Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, Sanem, Mersch, Mondorf-les-Bains, Ettelbruck et enfin Wiltz.

«Ce n’est pas le rôle de l’Observatoire de tirer des conclusions politiques, mais on constate que la hausse des prix est très forte dans la capitale, 6,6% en moyenne par an. Luxembourg-Ville est dans une situation particulière. Il faut peut-être raisonner autrement qu’en termes national, de façon plus régionale», estime Julien Licheron, le coordinateur de l’Observatoire de l’habitat.

Esch et Sanem s'en sortent bien

Cette étude ciblée permet aussi de noter un autre phénomène: la poussée des prix à Mersch. «Avec l’ouverture de l’autoroute du Nord, on peut presque considérer que Mersch se situe désormais dans la périphérie de Luxembourg-Ville», souligne Julien Licheron. Et pour cause, entre 2010 et 2018, le prix de l’immobilier à Mersch a plus que doublé (+50,2%).

Plus surprenant, et alors que de nombreux observateurs s’attendaient à une flambée des prix à Esch-sur-Alzette et Sanem avec l’essor d’Esch-Belval, la hausse de l’immobilier est restée en dessous de la moyenne nationale (4% par an à Sanem et 3,6% par an à Esch).

Selon l’Observatoire de l’habitat, un mètre carré coûte aujourd’hui entre 3 303 et 6 124 euros à Sanem et entre 2 710 et 5 985 euros dans la Métropole du fer. À Mondorf-les-Bains, il faut compter entre 3 435 et 5 997 euros le mètre carré. Une progression de 36% des tarifs entre 2010 et 2018. Wiltz et Ettelbruck connaissent une flambée moindre de 3,1% par an pour Ettelbruck et de 2,1% pour Wiltz, à peine plus que l’inflation.

(Patrick Théry/L'essentiel)