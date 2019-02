Le trafic ferroviaire très perturbé vers la France

⚡️#FlashInfo #TERNancyMetzLux



⚠️ Panne d'un train entre Thionville et Bettembourg :



La circulation n'est possible que sur une seule voie, en alternance, dans les deux sens. Des retards et des suppressions sont à prévoir. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 7 février 2019

Des retards et des annulations sur les rails. Un train est en panne depuis environ 12h, en France, entre Thionville et Bettembourg, indique la SNCF Grand Est sur son compte Twitter. Du coup, la circulation ne peut se faire que sur une voie à cet endroit, ce qui entraîne des retards et des annulations de trains.

Ainsi, les Luxembourg-Thionville-Metz qui devaient quitter la capitale grand-ducale à 12h46 et 14h09 sont supprimés sur toute la portion entre Luxembourg et Thionville. Le Luxembourg-Metz de 12h16 a, lui, été purement et simplement supprimé sur tout le trajet.

Personne à la SNCF, contactée par L'essentiel, ne semblait, pour l'heure, en mesure de répondre ni d'indiquer dans quels délais le trafic pourrait être rétabli.

