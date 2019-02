Un message d'amour partagé sur la scène

La danse urbaine, le chant et le rap étaient à l'honneur hier à l'Artikuss de Soleuvre pour le spectacle «Love is the message», organisé par l'ASBL Street Leaders. «Ce spectacle est l'opportunité pour nous de montrer ce qu'on a préparé depuis plusieurs mois, ce que l'on sait faire mais aussi de nous amuser, supporter les autres groupes et s'inspirer de ce qu'ils font», confie Caroline, jeune entraîneur de 22 ans du groupe «Hope Crushers».

C'est devant une salle comble, où il n'y avait pas assez de places assises pour tout le monde, que les 317 artistes issus des 32 groupes de la Grande Région, ont évolué dans une ambiance survoltée. «J'étais stressée et impressionnée de voir autant de monde mais je suis contente, on n'a pas fait de faute», raconte Eléonore, 10 ans, une fois descendue de scène après son premier spectacle avec le groupe de danseurs débutants «Art in motion».

L’événement a également un caractère caritatif. Les fonds récoltés grâce aux entrées, à la vente de nourriture, de sweat-shirts et aux cours donnés en amont, seront reversés à l'association «Être humain» qui se mobilise au Maroc pour les enfants atteints de trisomie 21. «On aime beaucoup l'atmosphère des "Love is the message". Les groupes ne sont pas là pour la compétition, mais pour partager, pour donner», ajoute Caroline.

(Marion Mellinger/L'essentiel)