Les chaussures de basket ont une seconde vie

Une rencontre au soleil et une pluie de baskets. Marco Rock, figure du basket-ball grand-ducal, est très investi dans Special Olympics Luxembourg, la fédération sportive pour les personnes à déficience intellectuelle. En 2015, aux Jeux mondiaux de Los Angeles, il coache l'équipe luxembourgeoise et croise la route de Michael Mani, son homologue nigérian. Une amitié s'installe et Rocky expédie à son compère, en mal de matériel, une dizaine de paires de chaussures de basket de ses filles. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais aux Jeux mondiaux 2019, sur le parquet, trois Nigérianes portent les chaussures de ses enfants. «J'ai été très ému», avoue le solide Rocky. Le projet était né.

En 2019, il récolte auprès des basketteurs du Luxembourg plus de 200 paires «dans un très bon état, presque neuves. Ici, les baskets font rarement plus de six mois, surtout chez les enfants. Les joueurs ont trois ou quatre paires par saison, des Kobe Bryant, des Air Jordan, du bon matériel. Des pointures enfant jusqu'à la mienne, du 50!».

L'équipe nigériane les a reçues comme cadeau de Noël l'an passé. Alors Rocky a remis ça: 300 paires seront envoyées et des sponsors lui ont permis de planifier un stage au Nigeria du 10 au 15 janvier. Pascal Wohl et Pit Zahlen, joueurs de Special Olympics Luxembourg, seront du voyage. Même la Fédération luxembourgeoise de basket (FLBB) a offert une dizaine de sacs d'anciennes tenues. Alors si quelques paires traînent dans vos placards...

rocky13@eltrona.net

(Nicolas Martin/L'essentiel)