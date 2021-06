9 blessés dont 3 graves en moins de 8 heures

Force est de constater qu'avec le déconfinement progressif qui s'amorce de plus en plus, la vie reprend son cours et par la même occasion, on peut remarquer une augmentation du nombre d'accidents sur les routes du Grand-Duché. Selon son dernier bulletin, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a dû internvenir à huit reprises entre 17h ce samedi et 2h du matin, ce dimanche. En moins de huit heures, neuf personnes ont été blessées, dont trois grièvement.

Peu après 18h, au nord du pays tout d'abord, deux motocyclistes ont été impliqués dans un accident sur la route RN15 entre Büderscheid et Schumannseck. Deux blessés sont à déplorer, dont un grave. Quelques minutes plus tard, un cycliste a été renversé par une voiture à 18h21, route d'Arlon dans la commune de Strassen. Selon le rapport du CGDIS, il a été blessé de manière légère. Non loin de là, à Luxembourg-Ville, une autre personnes a été blessée légèrement lors d'un accident impliquant deux véhicules rue des Trévires.

Plus à l'ouest du Grand-Duché, sur le route RN22 entre Useldange et Everlange, une voiture a percuté un arbre vers 19h30. Trois personnes ont été blessées et les secouristes ont dû employer le matériel de désincarcération pour venir en aide à une des ces trois personnes, coincée dans le véhicule et blessée plus fortement. Les 8e et 9e blessés de la nuit sont à déplorer à la suite d'un accident survenu à hauteur du rond-point du Windhof dans la commune de Koerich. Le CGDIS précise qu'une voiture a été renversée et signale à cette occassion, le 3e blessé grave d'une soirée où les accidents se sont multipliés aux quatre coins du Luxembourg.

(fl/L'essentiel )