Étienne Schneider est contre une cession du site

L'annonce de la probable vente du site d'ArcelorMittal Dudelange à un repreneur entraîne des remous. Sur Twitter, le ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a été ferme. Il désapprouve tout projet de cession «à un repreneur inconnu». «J'interviendrai à la fois auprès de la direction d'ArcelorMittal et auprès de la Commission européenne pour que le site de Dudelange reste propriété du groupe».

Le ministre ne manque pas de mettre Bruxelles face à ses responsabilités: «En obligeant ArcelorMittal à céder des sites de production en Europe, la Commission agit à l'encontre des intérêts de la politique industrielle européenne. Étienne Schneider évoque également «des répercussions encore inconnues pour le Luxembourg».

«Une volonté de la Commission»

ArcelorMittal Luxembourg n'avait d'ailleurs pas caché que cette décision était avant tout le fruit d'un souhait émanant de Bruxelles: «Ce n'est pas une volonté de se séparer de Dudelange, nous nous plions à la demande de la Commission européenne qui souhaite que nous nous défaussions de sites pour éviter qu'ArcelorMittal ne soit en position dominante sur le marché des aciers plats», a expliqué le sidérurgiste à L'essentiel.

«Dudelange a été choisi parce que c'est un site qui fonctionne bien au niveau des commandes et du réseau-clients, c'était là aussi la demande de la Commission, qui devra faire ses calculs pour voir si le "package" proposé compense bien l'acquisition du site d'Ilva. Il ne s'agit pas de fermer mais bien que l'usine continue de tourner», a poursuivi son porte-parole.

Inquiétude du LCGB

Du côté des syndicats, le LCGB a fait part de sa perplexité. Pour le syndicat chrétien, de nombreuses questions sont en suspens: «Les arguments de cette cession sont européens mais si on regarde au niveau national, on a du mal à comprendre ce qu'il va se passer», craint Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB, fédération industrie et sidérurgie.

«Dudelange dépend de deux autres sites d'ArcelorMittal, Dunkerque et Florange, pour son approvisionnement. Le futur repreneur devra donc pouvoir autoalimenter Dudelange, car je vois mal que l'on puisse fournir un site que l'on a cédé pour des raisons de concurrence... Qui pourra faire cela?», questionne-t-il.

«Et au-delà des six mois dédiés à la vente de l'usine, que se passe-t-il si un repreneur n'est pas trouvé ? Si ArcelorMittal est interdit de poursuivre la production par la Commission européenne, cela pourrait être un prétexte pour mettre l'usine en stand-by, et quid ensuite des salariés? Les sites doivent être repris avec la même activité, avec les salariés, mais à quelles échéances et avec quelles garanties d'investissement? Il y a beaucoup de questions et d'inquiétude». Sollicité, l'OGBL n'était pas en mesure de réagir à l'information.

300 personnes employées sur le site

Le site de Dudelange traite quelque 700 000 tonnes d'acier par an, surtout en galvanisation, pour des produits servant à l'automobile, l'industrie, les coffrages de climatisation, l'habillage de bâtiments, etc. Environ 300 employés, y compris les sous-traitants, y travaillent.

Pour rappel, ArcelorMittal a proposé de céder le site de Dudelange, le site italien d'acier galvanisé de Piombino, les sites de Galati en Roumanie, Skopje en Macédoine, Ostrava en République tchèque, ainsi que plusieurs lignes de production (galvanisation, laminage à chaud, emballage). Ces propositions visent à obtenir le feu vert de la Commission européenne à la reprise du sidérurgiste italien Ilva.

