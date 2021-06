La Brasserie de Luxembourg fête ses 150 ans

Fondée le 26 juin 1871 à Diekirch, la Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch a fêté ce week-end, son 150e anniversaire, en réservant une belle surprise aux habitants de la commune. Quelque 7 000 flyers, avec QR code, ont été distribués dans les foyers et les 1 000 personnes les plus rapides à s'inscrire ont pu retirer jeudi et vendredi le nouveau casier de 24 bouteilles de bière conçu par l'enseigne, directement à la brasserie où un drive-in était organisé.

Un projet immobilier après l'incendie



En partie détruite par un violent incendie au mois d'avril, l'ancienne brasserie nationale laissera bientôt la place à un centre commercial et des appartements. Un projet porté par la société de construction immobilière Matexi, propriétaire des lieux, est en passe de se concrétiser.

«Les premières personnes qui ont contribué au succès et à la reconnaissance de Diekirch, ce sont ses habitants. Il était donc logique de les inviter à la fête en leur permettant d’obtenir l’un de nos nouveaux casiers, a expliqué Wim Gallet, directeur de la brasserie de Luxembourg. Rachetée en 2002 par le géant de la bière AB-InBev, la brasserie bénéficie depuis mars 2019 d'installations flambant neuves, capables de produire 200 000 hectolitres de bière par an, un investissement de 25 millions d'euros. Elle compte environ 50 employés, en tenant compte du centre logistique basé à Contern.

«Les gens ont à nouveau le moral»

«L'année 2020 a forcément été très compliquée. Notre production a été divisée par deux, en raison de la fermeture des bars, cafés et restaurants, a indiqué Laurent Muls, directeur de la production. Cela a été un véritable défi, notamment pour assurer une qualité constante à la levure, un ingrédient clé dans la fabrication de notre produit». Pour relancer les ventes après la crise sanitaire, la brasserie lancera une vaste campagne marketing en septembre prochain, avec notamment un spot TV tourné dans un point de vente à Diekirch.

Parmi ses projets les plus notables figure l'installation de panneaux photovoltaïques en 2022, «pour contribuer à produire et utiliser une énergie verte». Des efforts seront également déployés pour limiter la consommation d'eau et réduire les rejets d'eaux usées. L'usine pratique par ailleurs le recyclage actif des déchets et dispose aussi d'un système de récupération du CO2.

En attendant, production et ventes ont retrouvé des couleurs en juin, une première depuis des mois. «Les gens ont à nouveau le moral et se remettent à consommer avec la réouverture des bars et restaurants. Nous croisons les doigts pour cet été», sourit Benoît Gribaumont, directeur commercial horeca.

