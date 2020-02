Ils sont allés voir près de 1 700 films au cinéma

«Le premier film, c’était "Le Nom de la Rose", en 1987. Le dernier en date, c’était "Judy". Et le prochain, ce sera "Bad Boys For Life"», s’enthousiasment Camille et Jean. Depuis plus de 30 ans, ce couple de septuagénaires se rend chaque samedi soir au cinéma. Une habitude à laquelle ils ne dérogent qu’en cas de nécessité, et qui s’est très rapidement transformée en une immense passion. Les amoureux du septième Art consignent également, et ce depuis 1987, chaque film, avec le nom des réalisateurs et acteurs, ainsi que les détails de la séance, dans un cahier.

Ils ont ainsi vu 1 688 films dans les salles obscures en un peu plus de trois décennies. «Nous choisissons les films en fonction des acteurs, et si cela nous a plu, nous y retournons». Thriller ou comédie sont les genres de prédilection du couple de cinéphiles résidents du sud du Luxembourg, peu friands, en revanche, de films d’horreur.

Si Camille et Jean ont connu le Ciné-Cité, le Ciné Europe ou le Ciné Eldorado, ils ont ensuite trouvé leurs marques à l’Utopolis Kirchberg dès 1996, devenu Kinepolis Kirchberg en 2015. «Nous prenons toujours les mêmes places, dans la même rangée. Nous apprécions le confort, le lieu, et tout le monde nous connaît ici. Mais nous n’avons pas testé la 4DX, ça bouge trop pour nous!», reconnaissent-ils.

(Cédric Botzung/ L'essentiel)