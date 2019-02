Un aperçu de l’Inde et du Népal lors d'un Bazar

Ils étaient plusieurs centaines de visiteurs ce dimanche à découvrir des plats traditionnels, comme le fameux riz au curry jaune au 41e Bazar de l’ASBL Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal au centre culturel de Sandweiler. Mais aussi le «lassi», une boisson traditionnelle indienne à base de lait fermenté, que les visiteurs ont dégustée sans modération.

«Beaucoup sont des habitués du Bazar. Mais les autres restent curieux et posent des questions sur les traditions népalaises et indiennes», expliquait Simon Hasne, 32 ans, un des 90 bénévoles sur place. Les stands proposaient des livres d’occasion, des bijoux, des épices, des vêtements et de la décoration. La scène, elle, était prise d’assaut par des petits et grands danseurs de danses traditionnelles. Un étage en dessous, des ateliers de mandalas et de «face painting» ont diverti les plus petits des visiteurs.

«Je ne comptais pas voir autant de monde. Mais même si on avait été moins nombreux, l’ambiance aurait été contagieuse», racontait Lilia, 36 ans, une habituée des événements indiens. Les recettes récoltées lors du Bazar serviront au financement de projets agricoles en Inde et au Népal.

(Ana Martins/L'essentiel)