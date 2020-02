«Il n'y a eu aucun contrôle, ni à Milan, ni au Findel»

Ce lundi matin, une quatrième personne est morte en Italie des suites du coronavirus. Cette quatrième victime a succombé en Lombardie, la région de Milan, principal foyer, avec la Vénétie, de l'épidémie en Europe, et en dehors de l'Asie, avec plus de 1 300 cas confirmés, onze villes placées en quarantaine stricte, des matchs de foot annulés, le carnaval de Venise écourté... Pourtant, Véronique* est rentrée au Luxembourg dimanche soir après 15 jours à Milan sans subir le moindre contrôle.

«J'ai été extrêmement choquée», raconte la jeune femme à L'essentiel. «Il n'y a rien eu, aucun contrôle de température, ni à Milan, ni au Findel. À l'arrivée, on a tous récupéré nos valises et on est partis. On aurait tous pu être malades, je ne trouve pas ça normal, c'est un vrai problème». Déjà au départ de Milan Malpensa, vers 21h dimanche soir, l'ambiance était particulière, mais aucun passager n'a été contrôlé. «Tout le personnel de l'aéroport portait des masques, ce qui est normal. Mais personne n'a pris notre température et, quand on est arrivés dans l'avion, aucune hôtesse ne portait de masque».

«À l'aller, on avait pris notre température»

Pourtant, il y a deux semaines, avant que la Lombardie soit affectée aussi violemment par l'épidémie, les choses s'étaient déroulées autrement. «À l'arrivée à Milan, il y avait des gens qui prenaient notre température». Or, depuis, la situation s'est donc largement aggravée. «Les villes sont de plus en plus fermées, les manifestations arrêtées... Ce serait pourtant en faisant des contrôles qu'on pourrait arrêter la propagation. Ce n'est pas comme ça que ça va s'arrêter à la Lombardie».

À Venise, dont la région est également un gros foyer du coronavirus, même principe. Un journaliste de L'essentiel a été contrôlé à son arrivée à l'aéroport de Venise-Trévise, dès mercredi dernier. «C'était impressionnant, notre température a été prise par des militaires qui portaient des masques, qui arrêtaient tous les passagers». En revanche, au moment de repartir du même aéroport, samedi après-midi, aucun contrôle n'a été effectué, ni en Italie, ni à l'arrivée à Charleroi.

«La situation est susceptible d'évoluer»

Contactés par L'essentiel, le ministère de la Santé précise qu'il «suit de près l'évolution de la situation et adopterad 'éventuelles mesures en fonction de l'analyse de l'ECDC (European Center for disease controle and prevention)», indique une porte-parole du ministère. L'ECDC travaille «en étroite collaboration avec les autorités sanitaires italiennes et a convoqué une audioconférence ce lundi après-midi pour évaluer la situation européenne».

Selon le constat alors dressé par l'ECDC, «il n'est pas impossible qu'un nouvel avis contienne des recommandations pour les voyageurs en provenance de/ à destination de certaines régions de l'Italie». Ce qui n'est pas le cas pour le moment. «Il n'y a aucune disposition spécifique à prendre vis-à-vis de l'Italie» pour le moment. En outre, le ministère rappelle qu'il n'y a actuellement aucun cas déclaré au Luxembourg et que «le niveau d'alerte est maintenu inchangé, mais la situation est susceptible d'évoluer».

* Le prénom a été modifié

(jw/L'essentiel)