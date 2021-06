Les stéréotypes mis à mal grâce à un jeu

Quelle est la part des femmes à la direction des entreprises? Que célèbre-t-on le 8 mars? Qui a de meilleurs résultats en lecture à l'école, les filles, les garçons ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Voilà des exemples des questions du «Gender Game», créé par le Liser. Ce jeu est destiné à un jeune public à partir de 8 ans, mais aussi aux jeunes et adultes avec des questions différentes en fonction de l'âge. «Le but est de déconstruire les stéréotypes de genre et d'intéresser le public à la recherche socio-économique, explique Carole Blond-Hanten, chercheuse au Liser. Nous intervenons dans les écoles, les lycées, les maisons de jeunes, mais aussi dans les entreprises».

Le «Gender Game» tourne autour de quatre domaines (travail, savoir, pouvoir et société). «À chaque bonne réponse, l'équipe gagne un point. Le but est d'en avoir un dans chaque domaine. Le plus important, c'est surtout les échanges. On explique la réponse. Pour les femmes chefs d'entreprise, en demandant aux participants si cela les intéresserait, si les femmes ne le font pas parce qu'elles ne sont pas intéressées, quels sont les obstacles qu'elles peuvent rencontrer?», dit la chercheuse.

«On essaye de leur dire aussi que ce qui est important c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire comme métier, qu'ils soient une fille ou un garçon», conclut-elle. Le «Gender Game» fait partie du «MEGA-Catalogue» du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui offre une vue d'ensemble des activités autour du thème de l'égalité.

(L'essentiel/Marion Mellinger)