Un nouveau directeur chez Total Luxembourg

Patrick Schnell, 50 ans, a été nommé directeur général de Total Luxembourg en remplacement de Delphine Persouyre. Présente depuis 2016 à ce poste, cette dernière «a été appelée à prendre d’autres responsabilités au sein du groupe», indique Total dans un communiqué, mercredi.

Originaire d'Alsace, le nouveau directeur occupait jusqu'alors le poste de directeur vente de la division «Lubrifiants» au sein de Total Deutschland. Son parcours professionnel s'est déroulé principalement dans le secteur des stations-service et des énergies nouvelles, puis des lubrifiants au cours des 4 dernières années, indique le groupe.

«Je suis heureux de pouvoir prendre la direction de cette belle et dynamique filiale du groupe qui plus est, fête ses 80 ans de présence au Grand-Duché cette année. Total Luxembourg jouit indéniablement d'une grande notoriété au sein du groupe Total et l'un de nos défis prioritaires sera celui de relever, ensemble, avec nos collaborateurs et les différentes parties prenantes, le défi de la transition énergétique au Luxembourg»

(L'essentiel)