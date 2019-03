«Un acte barbare contre des fidèles pacifistes»

Quelques heures après l'attentat dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, les musulmans du Luxembourg ont fait part de leur indignation et de leur inquiétude face à de tels actes, via la Shoura, assemblée de la communauté musulmane au Luxembourg.

«La Shoura condamne avec fermeté la brutalité et la sauvagerie de ces actes barbares perpétrés contre des fidèles pacifistes venus se recueillir». En plus d'adresser ses condoléances, la Shoura appelle les musulmans «à la vigilance face à ces actes islamophobes». «La Shoura condamne toutes les formes de haine et de violence et se bat au quotidien contre toutes les formes de discrimination, de racisme, d’antisémitisme, de xénophobie et d’islamophobie», conclut le communiqué.

L'attaque de Christchurch a fait au moins 49 morts dans deux mosquées de la ville. Le terroriste d'extrême droite, un Australien de 28 ans, a diffusé la tuerie sur les réseaux sociaux, en plus de publier un manifeste raciste dans lequel il justifie ses actes. L'assaillant présumé a été arrêté par la police.

(th/L'essentiel)