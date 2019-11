«Il n'y a pas que la beauté qui compte à Miss Monde»

L'essentiel: Melanie Heynsbroek, Miss Luxembourg, quelles sont vos premières impressions depuis votre arrivée à Londres, mercredi, dans le cadre du concours Miss Monde 2019, dont la grande soirée d'élection est attendue le samedi 14 décembre?

Melanie Heynsbroek: J'ai immédiatement été accueillie par les organisateurs à mon arrivée à l'aéroport d'Heathrow. Depuis ce premier point de rencontre, nous sommes parties à l'hôtel en compagnie d'autres miss (Guadeloupe, Grèce, États-Unis, Venezuela,...). Nous sommes toutes dans des chambres de deux. Je suis très excitée d'avoir l'opportunité de représenter le Luxembourg et de participer à nos prochaines activités.

Quelles sont vos ambitions lors de Miss Monde 2019?

Je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner le concours. Vraiment. Même si ce sera très dur. Je vais vraiment essayer, même si je ne parviens à pas à gagner la couronne. Quoi qu'il arrive, je serai très contente d'avoir participé à ce concours et de représenter le Luxembourg.

Vous êtes arrivées à Londres 24 jours avant la grande soirée. Comment allez-vous occuper votre temps jusque-là?

Le concours Miss Monde nous obligeait à arriver à Londres, le 20 novembre. C'est une règle du concours. Toutes les participantes ne peuvent pas arriver plus tard. Et d'ici le jour de la grande finale, nous allons toutes participer à des ateliers préparatoires. Nous devons apprendre des chorégraphies, participer à des challenges au niveau sportif, au niveau des médias sociaux ou "top model". Tout le monde arrive donc beaucoup plus tôt pour se préparer au mieux.

Vous parlez cinq langues (luxembourgeois, allemand, français, anglais et russe). On imagine que dans ces conditions, ce n'est pas trop compliqué de parler avec les autres candidates à Miss Monde 2019. Avez-vous déjà des affinités avec certaines?

Normalement, nous parlons toutes anglais. Mais j'ai déjà parlé en français avec Miss Guadeloupe ou encore russe avec Miss Belarus et Miss Bulgarie. J'ai même parlé allemand avec Miss Pays-Bas. En tête à tête avec une autre fille, on utilise une langue que l'on partage toutes les deux. Mais si, par exemple, on se retrouve dans un groupe de cinq miss, où le point commun est l'anglais, on utilise toutes cette langue-là. Globalement, j'ai trouvé que toutes les filles étaient "gentilles" et que l'ambiance était très bonne pour le moment.

Justement, au niveau de l'ambiance, on a parfois l'impression que les miss sont prêtes à tout pour se distinguer et donc arrivent parfois à se disputer. De quoi parlez-vous entre miss participant à Miss Monde?

On parle tout d'abord de nos pays respectifs et on explique aux autres comment cela se passe chez nous. Lors de la toute première journée, on a surtout parlé de nos trajets, car certaines filles ont dû prendre plusieurs avions avant d'arriver à Londres. Celles qui habitent très loin ont parfois mis deux jours pour nous rejoindre ici. Je n'ai pas encore ressenti beaucoup de rivalités entre les miss.

Avez-vous déjà été d'emblée impressionnée par certaines miss? Certaines sortent-elles déjà du lot au point de figurer parmi les favorites à Miss Monde 2019?

Pour l'instant, c'est très difficile de répondre à cette question, car lors du concours Miss Monde 2019, il n'y a pas que la beauté qui compte. D'autres facteurs sont très importants et je ne pourrai donc répondre à cette question que lorsque j'aurai rencontré toutes les miss, après plusieurs jours.

(Propos recueillis par Frédéric Lambert)