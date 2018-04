Des algues en poudre et des gaufres rappelées

Les produits en cause ont été distribués au Luxembourg par Nature elements et par Pall Center, mais une plus large distribution est possible, indique le ministère de la Santé. L’ingestion de sulfites peut provoquer de l’urticaire chez certains sujets sensibles, des œdèmes, voire des crises d’asthme.

Les produits en question ont été retirés de la vente dans les magasins Nature elements et Pall Center au Luxembourg, mais une partie des stocks a été vendue. Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs sensibles aux sulfites de ne plus utiliser les produits suivants: poudre de chlorella bio + raw, poudre de Spiruline bio + raw, Chlorella vulgaris raw powder bio Superfood.

Présence non déclarée de soja

Les consommateurs qui ne sont pas sensibles aux sulfites peuvent consommer les produits en question, précise le communiqué.

D'autre part, les produits «Tima Waffelblätter 200g» sont également rappelés à cause de la présence non déclarée de soja. Les produits, qui étaient en vente chez Cactus, ont été retirés par les distributeurs, mais certains ont déjà été vendus au consommateur final. Les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire recommandent aux consommateurs qui présentent une allergie au soja de ne plus les consommer.

(L'essentiel)