Le détournement de fonds à l'Adem pose question

Début février, le manège de deux femmes fonctionnaires de la Caisse nationale de santé (CNS) était découvert. Elles étaient parvenues à détourner deux millions d’euros en dix ans, en falsifiant des documents, surtout des ordonnances en provenance de l’étranger, hors Union européenne.

Depuis mercredi, une nouvelle affaire a été mise au jour. Cette fois, c’est un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi (Adem), au sein du service «chômage» selon le Wort, qui est soupçonné d’avoir détourné de l’argent. «On ne sait pas encore comment cette fraude a été découverte ni sur quels montants elle porte», a expliqué jeudi le député socialiste et président de la commission du Travail, Georges Engel.

«Nos fonctionnaires sont bien payés, mais il y a toujours des gens malhonnêtes»

«C’est très regrettable. Toutes ces affaires m’étonnent alors que nos fonctionnaires sont bien payés, mais il y a toujours des gens malhonnêtes», a-t-il regretté. Une réunion se tiendra à la Chambre des députés mercredi prochain, à 8h, en présence du ministre du Travail, Dan Kersch.

Dans les rangs de l’opposition, on s’interroge. «Nous n’en savons pas plus et nous attendons cette réunion avec impatience», a indiqué Marc Spautz (CSV) qui ne veut pas faire l’amalgame entre le détournement à l’Adem et celui à la CNS. «C’est assez choquant. On se pose des questions sur les contrôles effectués et pourquoi ces deux affaires éclatent maintenant? Y a-t-il plus de contrôles depuis l’affaire de la CNS?», s’interroge pour sa part le député déi Lénk, Marc Baum.

