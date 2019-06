Les gadgets à la mode font l'objet de contrôles

En 2018, en France, un enfant est décédé après avoir avalé une pile bouton de la fameuse toupie à la mode, hand spinner. «Le modèle avec les LED a été interdit au Luxembourg», se rappelle Alexis Weber, chef du département de l'Ilnas, l'Institut de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité qualité des produits. Pour éviter des accidents, ce laboratoire vérifie la conformité des appareils présents dans les magasins.

Le centre essaye les appareils après leur mise en vente. «S'il y a un accident, on vérifie si c'était le produit qui n'était pas conforme ou si l'utilisation était mauvaise, ça arrive qu'il soit dû à l'utilisateur», raconte Alexis Weber. L'Ilnas ne vérifie pas tous les appareils, mais fait plutôt des tests aléatoires en fonction «de la mode». «On a fait de nombreux tests de hand spinners, en 2017, les slimes en 2018 et les vélos électriques en 2019».

L'Ilnas a réalisé 650 tests en 2018. Sur l'ensemble des produits testés, quinze ont présenté un risque grave et ont été retirés du marché. «On choisit un modèle et on fait des contrôles, administratifs, techniques et chimiques. Si on détecte une non-conformité, alors on va en informer le fabricant», expose Alexis Weber. En cas de non-conformité, les sanctions peuvent aller de 250 à 15 000 euros, et même jusqu'à une peine de prison si le fabricant n'accepte pas les recommandations de l'Ilnas, qui laisse au constructeur environ dix jours ouvrables pour corriger le tir.

(mm/L'essentiel)