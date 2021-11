Chantal Gary entre la Chambre et le vignoble

L’endroit est accessible depuis une petite route entre les vignes, à la sortie de Grevenmacher. Sur l’une des parcelles, contenant 40 rangs, Chantal Gary, sécateur à la main, taille les jeunes plants qui ont perdu toutes leurs feuilles. La jeune femme de 33 ans a troqué ses habits de députée pour enfiler des bottes, un jogging et un gilet, afin de se consacrer à l’un de ses loisirs, la viticulture.

«C’est une activité qui me plaît beaucoup, cela me permet de réfléchir à beaucoup de choses. Ou justement de ne plus réfléchir», sourit l’élue. Lorsqu’elle a repris la parcelle familiale en 2018, Chantal Gary a retiré les vignes des cépages elbling et rivaner, pour planter du pinot gris sur trente rangées. Les dix dernières sont consacrées au piwi, dont le raisin lui servira pour différents usages (confiture, sirop…). «C’est moins connu, mais cela a la particularité d’être très résistant. Il n’y a en général pas besoin de traitement, ou alors deux ou trois les années pluvieuses, comme cette année», lance celle qui commence à maîtriser le sujet. L’écologiste envisage de reconvertir sa parcelle en bio.

Un vin de couleur cuivre

Chantal Gary a déjà réalisé quelques formations, notamment pour apprendre des techniques de taille. Le problème est que la députée manque parfois de temps: «Parfois, le développement des vignes nécessiterait de s’en occuper immédiatement. Mais je dois malheureusement attendre plusieurs jours, à cause de mon emploi du temps». Actuellement, l’hiver arrivant, «il faut tailler les plants, puis je serai tranquille à peu près jusqu’en février», explique-t-elle.

Comme attendu, les vignes ont commencé à donner durant la troisième saison, en 2020. «La peau des raisins est mauve, mais le jus et la pulpe à l’intérieur sont blancs. À la récolte, je les laisse macérer une nuit sur la peau, ce qui leur donne une couleur cuivre au jus», explique Chantal Gary. Avec le vigneron de Wormeldange qui l’assiste, ils ont rempli 600 bouteilles l’an dernier, mais la récolte sera un peu moins bonne cette année, à cause de la mauvaise météo. La députée assure ne tirer de cette activité «aucun bénéfice pour le moment, surtout des dépenses». Mais une partie des recettes sont mises de côté pour être reversées plus tard à un projet social ou environnemental à définir.

