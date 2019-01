Cargolux transportera des baleines en Islande

C’est un chargement peu commun dont se chargera Cargolux au printemps. La compagnie luxembourgeoise de fret participera au transport de deux bélugas (des baleines blanches) entre un aquarium de Shanghai, en Chine, et un sanctuaire situé sur l’archipel Westman, au large de l’Islande. Le trajet compte quelque 6 000 kilomètres, ont indiqué lundi Cargolux et l’association SEA LIFE Trust.

Le transport des bélugas constitue un défi «complexe», comme l’a reconnu le directeur de SEA LIFE Trust dans un communiqué. Des équipements spéciaux seront mis en place. Little Grey et Little White seront placés sur des civières sur mesure dans l’aquarium chinois puis placés dans des caisses de transport. Des camions les amèneront à l’aéroport puis un avion les conduira en Islande, où les attendront deux nouveaux camions. Arrivées au sanctuaire, les baleines seront examinées pour vérifier qu'elles ont bien supporté le voyage.

Elles seront ensuite lâchées dans le sanctuaire de 32 000 km², qui se veut le plus grand du monde en eau libre pour ce type d’animaux. Il offre une profondeur de plus de 10 mètres. Le trajet, qui devrait durer 24 heures, aura lieu au printemps.

We are honored to help @SeaLifeTrust and @WHALES_org to relocate two beluga whales, Little Grey and Little White, to their new home in Iceland. Follow the journey of our aircraft LX-ECV that sports special decals of the whales. Share your pics with us! #spotacargoluxjumbo #LXECV pic.twitter.com/HJvXJ06LUX