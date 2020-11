Le Luxembourg, 3e pays au monde en nombre de cas

L'Europe est en ce moment l'épicentre de la pandémie cette semaine, et le Luxembourg est en première ligne. Ainsi le Grand-Duché a été cette semaine, avec 643 cas pour 100 000 habitants, le 3e pays au monde à enregistrer le plus de contaminations, en proportion de sa population, hors micro-États, relève l'AFP. Il n'est seulement devancé que par la Belgique (992 pour 100 000 habitants) et la République tchèque (818).

La pandémie a nettement accéléré cette semaine dans le monde, avec 476 000 nouveaux cas enregistrés par jour dans le monde (un record), soit 20% de plus que la semaine précédente, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11h GMT (13h au Luxembourg).

Chiffre multiplié par 16

C'est donc de nouveau en Europe que le rythme des contaminations accélère le plus (+40%). Avec 241 000 nouveaux cas quotidiens (chiffre qui a été multiplié par 16 par rapport aux quelque 15 000 de début juillet), le Vieux Continent est de loin la région enregistrant le plus de contaminations, devant les Etats-Unis/Canada (80 000 par jour, +27%).

La tendance est également à l'accélération au Moyen-Orient (+13%) et en Amérique latine/Caraïbes (+3%). La situation s'améliore légèrement en Afrique (-2%), plus nettement en Asie (-15%) et en Océanie (-20%).

