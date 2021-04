Ils ont bravé le froid pour fêter les terrasses

Il neigeait à Luxembourg, ce mercredi midi. Et pourtant, cela n'a pas empêché des dizaines de courageux de braver le froid pour fêter le retour des terrasses. Couvertures sur les genoux, champignons chauffants à plein régime, il fallait se résoudre à déjeuner en manteau. Mais certains attendaient ça depuis quatre mois.

La bourgmestre de Luxembourg était à table tandis que le Premier ministre Xavier Bettel en cherchait une. «C'est un petit pas mais on voit que les restaurateurs, le personnel, les clients sont contents. Il y a moins de risques que s'ils le font ailleurs. Ici c'est une limitation à deux personnes. À la maison, il y a plus de brassage. Les clients sont contents de retrouver cette petite bulle d'air. C'est pas grand-chose, mais ça permet de revivre», confiait le Premier ministre.

«Cela ne suffira pas à sauver notre situation financière»

«On attendait ça depuis novembre. La neige ne nous a pas arrêtées, rien ne nous arrête. Ça nous manquait vraiment trop», lançaient Giulia et Estelle, attablées sur une terrasse de la place d'Armes. «Jusque-là, on faisait un peu de take-away pour soutenir les restos mais ce n'est pas pareil», abondaient Nadine et Josette, avant que leur plat ne refroidisse.

Côté restaurateurs, certains étaient ravis. «On est contents, mais il manque le beau temps», insistait Alberto Duarte de la Bodega, en train d'ajouter des chauffages près de ses clients. D'autres, comme Émile Calmes, patron de la Brasserie du Cercle, dont la terrasse affichait pourtant complet, étaient plus mesurés. «On ne peut pas parler de soulagement, car cela ne suffira pas à sauver notre situation financière. Ce n'est plutôt pas rentable. Mais il faut surfer sur la vague lancée par le gouvernement et jouer le jeu, en espérant qu'après le 25 avril, on pourra aussi ouvrir à l'intérieur».

(Nicolas Martin/L'essentiel)