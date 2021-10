Deuxième saison pour «Capitani» sur Netflix

L’histoire d’amour continue entre «Capitani» et Netflix. Le géant du streaming vient en effet de signer la diffusion de la saison 2, tournée de mars à juin de cette année et actuellement en post-production.

Après le succès de la première saison, qui a connu un carton planétaire grâce à une audience qui s’est comptée en millions de spectateurs via les 195 pays abonnés de la plateforme, la série luxembourgeoise s’offre à nouveau une visibilité à l’international. La série s’est classée n° 1 dans cinq pays d’Europe et d’Amérique du Sud et dans le top 5 des séries les plus regardées dans 30 pays et dans le top 10 d’une cinquantaine.

En février sur Netflix

La diffusion internationale des douze épisodes sur Netflix devrait suivre celle de RTL Lëtzebuerg qui lancera la programmation, en première mondiale au Luxembourg, à partir du 22 février 2022.

Conçue par Thierry Faber et réalisée par Christophe Wagner, cette seconde saison retrouve le policier énigmatique Luc Capitani (Luc Schiltz), trois ans plus tard, qui est lancé cette fois dans une enquête au cœur de la vie nocturne de Luxembourg et de ses côtés sombres.

(L'essentiel)