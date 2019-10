«Faire battre au maximum le cœur de Cloche d’Or»

Ouvert au grand public le 28 mai, le shopping center Cloche d’Or a été inauguré officiellement ce jeudi 10 octobre 2019 en présence de 2 500 invités. «La période de rodage est terminée», a déclaré Eric Mathieu, directeur-projet Ceetrus pour la Cloche d’Or. «Il est temps de faire battre au maximum le cœur de notre centre commercial avec des nouvelles ouvertures de magasins toutes les deux semaines. 120 enseignes sur 125 possibles sont dès à présent ouvertes.»

Avec 96% des cellules disponibles commercialisées, et de nouvelles enseignes qui se trouvaient jusqu’ici à plus de 300 km, Cloche d’Or veut renforcer l’offre premium à Luxembourg et dans toute la Grande Région. «On occupe une place qui n’est prise par personne. Notre offre inédite ne cannibalise pas le centre commercial du Kirchberg , affirme Éric Mathieu. Notre clientèle est différente et le panier moyen est plus élevé. Tout le monde est dans son prévisionnel de chiffre d’affaires, avec une tendance progressive». Dans les années à venir, Cloche d’Or vise dans un premier temps 8 millions de visiteurs annuels. Avant d’atteindre à terme les 11 millions de visiteurs «en pleine vitesse de croisière», avec 2 000 habitants et 25 000 employés sur le site.

Attentif aux remarques des premiers clients tout au long de l’été, qui souhaitaient une meilleure signalisation des parkings, Cloche d’Or proposera, avant la fin de l’automne, 3 heures de gratuité durant la semaine et 5 heures pendant le week-end, «pour laisser le temps aux clients» de parcourir les immenses allées du centre commercial. «On vous promet également le plus beau Noël et le plus grand sapin de la Grande Région», a également indiqué Eric Mathieu, avec des étoiles plein les yeux.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)